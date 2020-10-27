В Тюменской области банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу на 26 миллиардов рублей

В Тюменской области банки продолжают реструктурировать кредиты гражданам и предпринимателям по собственным программам. Так, после завершения приема заявлений на кредитные каникулы в соответствии с законом №106-ФЗ с 30 сентября по 14 октября жители региона направили в кредитные организации почти 800 заявлений на реструктуризацию. Из них 60% – по потребительским кредитам, 20% – по ипотечным. За этот период объем реструктурированной задолженности составил более 350 млн рублей.

За весь период пандемии с 20 марта по 14 октября жители Тюменской области (без учета автономных округов) направили в банки более 39 тыс. заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. Одобрены 65% поступивших заявлений на реструктуризацию по собственным программам и 42% – по закону №106-ФЗ. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ. По всем программам банки изменили условия по кредитам, предоставленным физическим лицам, на сумму 12,6 млрд рублей.

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Тюменской области с 20 марта по 14 октября 2020 года направили в банки более 2 тыс. обращений за реструктуризацией кредитов. Положительное решение принято в 70% случаях. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 14 млрд рублей, сообщили в Отделении Банка России по Тюменской области.