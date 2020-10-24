Тюменские школьники узнают о новых профессиях на фестивале "Билет в будущее"

Фестиваль профессий для учащихся 6-11-х классов "Билет в будущее" стартовал 23 октября и продлится месяц. Он проходит в дистанционно-очном формате. Для участия нужно пройти онлайн-тестирование на платформе проекта, после определения профессиональных предпочтений нужно выбрать вкладку "Фестиваль".



Участникам будут предложены программы профессиональной пробы онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в четырех профессиональных пробах. В формате try-a-skill любой желающий сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях: получить задание и выполнить его под руководством опытного эксперта.

Фестиваль проводится в рамках VII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 для того, чтобы школьники могли серьезно подойти к выбору будущей профессии. В Тюменской области оператором проекта "Билет в будущее" является Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО), сообщили в областном департаменте образования и науки.