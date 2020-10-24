В Тюмени подорожало малогабаритное жилье

В Тюмени с начала года в 7,2 раза увеличилось количество предложений на рынке первичного жилья квартир площадью до 20 кв. м. Их доля в общем объеме предложения выросла с 0,15 процента в первом квартале до 1,14 процента в третьем квартале 2020 года. При этом спрос на такие квартиры вырос на 22,7 процента относительно начала года.

Малогабаритные квартиры чаще покупают те, кто планирует получать с них пассивный доход, сдавая в аренду, или перепродать на волне роста стоимости, рассказали в федеральной компании "Этажи". Однушки и студии демонстрируют самую высокую динамику роста цены и пользуются стабильным спросом. С начала 2019 года средняя стоимость квартир площадью до 20 кв. м выросла на 58% - с 1258 до 1995 тысяч рублей.

Частично сказывается и изменение структуры предложения. В начале 2019 года большой объём предложения таких квартир наблюдался в жилом комплексе эконом-класса. В этом году это уже другой жилой комплекс и формат жилья. В среднем студии за прошлый год подорожали на 17%, в то время как двухкомнатные квартиры - на 7%.

Средний возраст покупателей малогабаритного жилья - 44 года, по всем сегментам первичного жилья - 42 года, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".