Депутаты предложили счетной палате Тюмени оценить эффективность расходования бюджетных денег

Решения, регулирующие систему налогообложения Тюмени, приняли депутаты городской думы на заочном голосовании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В частности, в повестку были включены вопросы о внесении изменений в положение о местных налогах и аннулировании решения гордумы "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Тюмени".

"Нормативно-правовой акт о местных налогах необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством", - пояснил заместитель председателя комиссии Иван Попов.

Депутат напомнил, что 1 января 2021 года будут отменены льготы по земельному налогу для автономных некоммерческих организаций, исполняющих контракты по обеспечению государственных или муниципальных нужд, учредителями которых выступают органы власти Тюменской области либо органы местного самоуправления.

"По информации УФНС Тюменской области, с 2015 года данная налоговая льгота не была востребована плательщиками земельного налога", – рассказал Попов и добавил, что это не повлечет выпадения доходов из утвержденного бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос о признании утратившим силу решения городской думы от 2005 года "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Тюмени".

Это связано с тем, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации перестанет функционировать система налогообложения в виде ЕНВД. Таким образом, нормативно-правовая база муниципалитета приводится в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, депутаты предложили счетной палате города запланировать на 2021 год проверку эффективности расходования средств городской казны по отдельным мероприятиям.

"Городская дума выполняет контролирующую функцию, следить за эффективностью расходования бюджетных средств – одна из основных задач депутатов", – подчеркнул Иван Попов.