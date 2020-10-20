На "Инфотехе" в Тюмени презентуют бесконтактную биометрию

Решения по внедрению умных сервисов на примере системы контроля и управления доступом (СКУД) представит "Ростелеком" на "ИНФОТЕХ 2020" — главном IT-событии Тюменской области.

Система контроля доступа "Ростелекома", интегрированная с Единой биометрической системой, позволяет мгновенно идентифицировать человека, управлять входом и выходом и обеспечивать бесконтактный доступ в помещение, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Пилотный проект по внедрению системы контроля доступа с биометрией "Ростелеком" реализовал в своем головном офисе в Тюмени. Турникет, через который сотрудники компании входят и выходят из здания, оснастили камерами видеонаблюдения и системой контроля и управления доступом с функцией биометрии. Установленная на турникете система идентифицирует человека по лицу и передает сигнал в СКУД, которая разрешает проход. Вся процедура до открытия турникета занимает секунды.

"Биометрия с каждым днем все больше внедряется в нашу жизнь, делая цифровые сервисы удобными и безопасными. Терминалы с успехом распознают человека даже в медицинской маске. Встроенные алгоритмы антиспуфинга не дают обмануть устройство с помощью фото- и видеоизображения. Прежде чем предлагать тюменским компаниям наш продукт, мы на себе опробовали удобство биометрической СКУД. Установка на предприятиях системы биометрической идентификации для контроля и управления доступом позволяет сотрудникам не задерживаться у входа в поисках пропуска — умный турникет сам откроет двери", — рассказывает Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".