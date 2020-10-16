Запсибкомбанк продолжит обслуживать карты с истекшим сроком действия

Дебетовые и кредитные карты Запсибкомбанка МИР, Visa и Mastercard со сроком окончания действия "10/20", "11/20", "12/20" продолжат работать до конца января 2021 года.

Карты можно пополнять, принимать и совершать переводы на карты других банков, осуществлять платежи, оплачивать покупки в интернете и магазинах*, в том числе с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay, совершать операции в банкоматах Запсибкомбанка и других банков*. Если требуются наличные, бесплатно снять средства с карты Запсибкомбанка можно в банкоматах Запсибкомбанка и в банкоматах Банка ВТБ, Почта Банка на всей территории РФ.

В зависимости от срока действия карты, который указан на лицевой стороне, Запсибкомбанк продолжит обслуживание данных карт в следующие периоды:

Карты со сроком действия 10/20 продолжат работать в течение ноября 2020 года - января 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.11.2020 при вводе реквизитов используйте срок действия 01/21.

Карты со сроком действия 11/20 продолжат работать в течение декабря 2020 года - января 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.12.2020 при вводе реквизитов используйте срок действия 01/21.

Карты со сроком действия 12/20 продолжат работать в течение января 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.01.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 01/21.

Принимаемые Запсибкомбанком меры позволят клиентам выбрать удобное время для получения перевыпущенной или заказанной карты даже после окончания срока ее действия, что особенно актуально в период обострения респираторных заболеваний, а так же в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах присутствия Запсибкомбанка.

Кроме того, клиенты и дальше могут обслуживаться дистанционно через онлайн-сервис "Интернет-банк" и его мобильное приложение. Подключить сервис "Интернет-банк" можно бесплатно в ближайшем банкомате Запсибкомбанка.

*в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера.