Оставшиеся без работы тюменцы могут бесплатно получить новую профессию

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Свыше 2000 жителей Тюменской области, оставшиеся без работы из-за последствий распространения коронавируса, до конца 22020 года пройдут обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.

Бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию могут граждане:

♦ находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);

♦ ищущие работу, зарегистрированные в органах службы занятости не ранее 18 марта 2020 года в целях поиска подходящей работы, за исключением граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных;

♦ выпускники 2020 года организаций среднего и высшего образования.

В срок до двух месяцев участники программы смогут освоить одну из 46 востребованных в регионе профессий, в том числе "Системный администратор", "Графический дизайнер", "Каменщик", "Автослесарь", "Фотограф" и другие. Ознакомиться с полным перечнем и подать заявку на участие в программе можно здесь.

Инициатором и разработчиком программы является Министерство просвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Региональный оператор программы - Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области, тел.: (3452) 35-82-57, 89526875752 (Viber).