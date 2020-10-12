Тюменская область успешно выполняет программу по расселению аварийного жилья

В 2019 году Тюменская область приступила к реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". ив этом же году перевыполнила план более чем в 11 раз, сообщили в Главном управлении строительства региона.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2025 годы предусматривает расселение всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017-го аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. В программе участвуют десять муниципалитетов, в остальных аварийные многоквартирные дома, признанные до января 2017 г.таковыми в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, расселены до принятия программы либо отсутствуют.

Всего в рамках программы подлежат расселению 378 домов (147,36 тыс. кв. м), это 3 711 жилых помещений, в которых проживают 9,04 тыс. человек.

В 2019 году согласно федеральному проекту расселению подлежало 2,79 тыс. кв. м (160 человек). На 31.12.2019 расселено 31,96 тыс. кв. м (1 805 человек). Таким образом, исполнение федерального проекта было перевыполнено в 11,5 раз, сообщили в ГУС.

В 2020 году необходимо расселить 19,93 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек), в 2021 году — 19,92 тыс. кв. м (1,09 тыс. человек). По состоянию на 1 октября 2020 года расселено 13,39 тыс. кв. м (801 человек). С учетом исполнения мероприятий проекта в 2019-2020 годах целевые показатели 2020-2021 годов достигнуты досрочно.

На сегодня в рамках федерального проекта расселено 45,35 тыс. кв. м (2,61 тыс. человек) — 31 % от общего объема. До конца 2020 года планируется расселить еще 18,6 тыс. кв. м (1,1 тыс. человек).