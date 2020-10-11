Предприниматели со всей России примут участие в тюменских выставках

Более 100 участников из более чем 20 городов и регионов страны примут участие в выставочных проектах, которые пройдут в Тюмени в октябре. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, уже поступили заявки от предпринимателей из Адыгеи, Новороссийска, Свердловской и Саратовской областей, Барнаула, Омска, Перми, Сочи, Кирова, Магнитогорска, Сургута, Самарской области, Челябинска, Гусь-Хрустального, Уфы и Астрахани, а также из Белоруссии.

"Сложная эпидемиологическая ситуация сказывается на нашей деятельности, которая сейчас ведётся с учетом всех требований по обеспечению санитарной безопасности. Тем не менее, мы видим, что посещаемость выставочного зала растёт. В этом убеждают итоги августа и сентября. Надеемся на рост и в октябре", - подчеркнул он.

По мнению руководителя, деловая активность - один из показателей восстановления экономики, и от месяца к месяцу она растёт.

"Выставочные залы есть во многих городах страны, но не все из них сейчас могут похвастать выросшей посещаемостью. Фактор региона, на мой взгляд, имеет решающее значение. Платежеспособность и интерес к новому свойственны тюменцам, поэтому к нам с охотой едут. И эта тенденция будет только нарастать, конечно, при условии, что пандемия пойдёт на спад", - добавил Михаил Брудков.