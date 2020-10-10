Александр Пересторонин: конкурс "Тюменская марка" - стимул для роста бизнеса и открытой конкуренции

Фотография предоставлена организаторами

Развитие и конкурентоспособность местного бизнеса стратегически важны для экономики Тюмени и ее жителей - потребителей товаров и услуг.

Конкурс "Тюменская марка" - это способ власти поддержать активных предпринимателей, создать стимул для роста и условия для открытой конкуренции. Об этом заявляет сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тюменской области Александр Пересторонин. Он рекомендует предпринимателям принять участие в мероприятии.

"Идея конкурса заключается не только в соревновании на звание лучшего в своей сфере и получении денежного приза, хотя это отличная мотивация. Здесь предприниматели смотрят на свой бизнес со стороны, отмечают достоинства и недостатки благодаря обратной связи от потребителей и народных экспертов, перенимают успешный опыт у коллег. "Тюменская марка" создана для тех, кто хочет развиваться и достичь успеха", - подчеркивает эксперт ОНФ.

Отметим, что конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" проводит Администрация города Тюмени в 18-й раз. Его цель - поддержка местных предпринимателей и расширение их рынков сбыта. В 2020 году мероприятие впервые организовано в формате бизнес-реалити: вместо выставки проводятся телевизионные ток-шоу. Помимо новых номинаций, расширен и образовательный модуль, включающий тренинги, семинары, мастер-классы и нетворкинги.

"Решения для бизнеса сейчас предлагаются на разных уровнях власти. Общероссийский народный фронт также участвует в развитии предпринимательства в Тюменской области. Создана платформа для решения вопросов масштабирования бизнеса, сотрудничества с крупными корпорациями и взаимодействия с федеральной властью. Эксперты ОНФ консультируют предпринимателей из разных сфер, начинающих и уже состоявшихся", - добавляет Александр Пересторонин.

В качестве примера он указал конкурс на лучшую презентацию своего предприятия "Бизнес с Афишей", организованный тюменским региональным отделением "Опора России" и популярным тюменским пабликом "Афиша Тюмень". Победители получили сертификаты на рекламу в паблике до 50 тысяч рублей, имея готовый рекламный макет на руках.

Напомним, что конкурс "Тюменская марка" проходит с 28 сентября по 4 декабря 2020 года. Приём заявок от предпринимателей продолжается до 16 октября. Победители в разных номинациях получат денежные призы. Размер главного приза составляет 700 тысяч рублей. Узнать подробности участия, следить за программой мероприятий и смотреть записи телевизионных эфиров можно на официальном сайте конкурса.