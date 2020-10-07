В Тюмени пройдет "Битва стартапов"

Всероссийский отбор лучших инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" состоится в Тюмени в конце октября в рамках форума "Инфотех". Принять участие в мероприятии могут как молодые команды, у которых есть идея или прототип, так и действующие компании, имеющие одно или несколько пилотных внедрений.

В программу мероприятия включены образовательные вебинары и консультации с экспертами, они пройдут 21–29 октября, а 30 октября проекты-финалисты встретятся в финале.

Отбор проектов будет осуществляться по четырем направлениям, за каждым из которых закреплена компания-куратор. В направлении "Цифровизация решений для промышленности" ей станет ПАО "Газпром-Нефть", в направлении "Фарма и биобезопасность" — АО "Фармасинтез", "Инфраструктура" — ПАО "Ростелеком", "Цифровой ритейл" — X5 Retail group

Финалисты отбора получат путевку в акселерационную программу, с участием представителей компании-куратора и инвестиции на развитие проекта, а также реализуют свою технологическую разработку на базе одного из партнеров.

Для участия необходимо до 18 октября 2020 года подать заявку на сайте.