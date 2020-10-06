Для тюменских предпринимателей запускают акселератор

15:20 06 октября 2020
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Фото: pixabay.com

Инвестиционное агентство Тюменской области, центр "Мой бизнес"  совместно с фондом "ISLA" объявляют набор в акселератор для предпринимателей и трекеров Тюменской области.

Участие в программе бесплатное. Программа организуется и проводится в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Этот акселератор для вас, если:  

— вы действующий предприниматель или сотрудник бизнеса в сфере инновационных продуктов, туристической отрасли, социальной сфере или реализуете бизнес в сельской местности 

— запускаете новый продукт в выше перечисленной сфере и готовите его к масштабированию

— вы опытный предприниматель, который хочет освоить новое уникальное направление трекинга, чтобы научиться обеспечивать рост компании через быструю и дешевую проверку гипотез

— у вас уже есть работающая бизнес-модель, но вы ищете новые источники роста и готов к апгрейду своей бизнес-модели.

12–14 октября участников ждет знакомство и диагностическая сессия, 15–16 октября — блок "Юнит-экономика", 19–23 октября — "Стартовое мероприятие" для предпринимателей.

Среди предпринимателей будет проведет отбор для дальнейшей совместной работы в расширенной акселерационной программе.

Теги: предпринимательство
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