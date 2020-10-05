Накануне "Инфотеха" Тюмень собирает стартапы для решения задач крупных компаний

Всероссийский отбор лучших инновационных бизнес-проектов "Битва стартапов" состоится в Тюмени в конце октября в рамках форума "Инфотех".

В программу мероприятия включены образовательные вебинары и консультации с экспертами, они пройдут 21-29 октября, а 30 октября проекты-финалисты встретятся в финале.

Участвовать могут молодые команды со своей идеей или прототипом, а также действующие компании, имеющие одно или несколько пилотных внедрений.

Отбор проектов проводят четыре компании-куратора:

• Цифровизация решений для промышленности - ПАО "Газпром-Нефть";

• Фарма и биобезопасность - АО "Фармасинтез";

• Инфраструктура - ПАО "Ростелеком";

• Цифровой ритейл - X5 Retail group.

Финалисты отбора получат путевку в акселерационную программу с участием представителей компании-куратора и инвестиции на развитие проекта, а также реализуют свою технологическую разработку на базе одного из партнеров.

Выгоды от участия получат не только победители. Площадка "Битвы стартапов" — это место встречи разработчиков инновационных проектов, их потенциальных партнеров и инвесторов. Здесь стартапы смогут найти заказчика, привлечь финансирование или получить опытного бизнес-наставника.

Ежегодно в отбор, организованный правительством Тюменской области при поддержке индустриальных партнеров, заявляются десятки молодых российских и зарубежных команд. За четыре года в "Битве стартапов" поучаствовало более 500 проектов.

Для участия необходимо до 18 октября подать заявку - leader-id.ru.