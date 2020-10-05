В тюменских селах проходит школа социального предпринимательства

В селе Ярково Тюменской области 10 и 11 октября состоится школа социального предпринимательства. Слушатели научатся разрабатывать маркетинговую стратегию, составлять бизнес-план, рассчитывать финансовую модель и познакомятся с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта.
Школа социального предпринимательства обучает физических лиц, которые хотят начать работу в социальной сфере, социальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации.
В конце сентября мы запустили школу в Ишиме и селе Омутинском. На очереди Ярково. Территория интересна своей исторической составляющей и этнографическими характеристиками. Ждем разноплановые проекты", — рассказала Александра Князева, руководитель центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.
Обучение состоит из пяти сессий, по итогам которых ученики получают готовые к реализации бизнес-проекты. А после их защиты — удостоверение о повышении квалификации.
Слушатели школы получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы: стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.
Участие в проекте бесплатное. Вопросы по обучению в школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.
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