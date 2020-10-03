В Уватском районе появятся ягодные плантации

В Уватском районе освоили технологию плантационного выращивания ягод. Теперь здесь планируют производить клюкву, бруснику, голубику, морошку и княженику.

Новую технологию специалисты изучили во время поездки в Кострому, где работает единственное в России предприятие, которое занимается производством ягод в промышленных объемах.

По словам заместителя главы Уватского района по экономическим вопросам Павла Ваганова, уже ведется разработка проекта по масштабному выращиванию северных ягод: уже продуман механизм, осталось только привлечь инвесторов.

Один из вариантов плантационного выращивания ягод - это применение торфяных выработок, пишет ИА "Тюменская линия".

"Мы занимаемся разработкой и реализацией проекта по освоению торфяных месторождений в районе. Предполагается комплексный подход, который заключается в совмещении различных видов деятельности на этих месторождениях. Запасы торфа в районе оцениваются в 6,7 млрд тонн. Проектом предусмотрена его разработка, выработка различной продукции", - рассказал Павел Ваганов.

Клюкву, голубику, княженики американского и болотных сортов реально получить в условиях северного района Тюменской области, считает он.