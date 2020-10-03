До 20 тысяч рублей могут вернуть туристы за отдых в Тюменской области

Правительство страны продлило программу путешествий по России с кешбэком, а вместе с этим внесло новые условия для ее участников. Все изменения коснутся и отдыха в Тюменской области.

Теперь по программе кешбэка за тур по России максимальный размер денежного возврата за поездку составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Еще одним приятным нововведением является отмена минимальной стоимости путевки, за которую можно получить кешбэк. Изначально она составляла 25 тысяч рублей.

Кроме того, с четырех до двух ночей сокращена продолжительность тура или проживание в гостинице, а это значит, что кешбэк можно получить и за тур выходного дня. Также разрешено бронирование номеров в отелях на туристических агрегаторах.

Ожидается, что второй этап программы продлится не менее месяца. Напомним, что первый этап проходил с 21 по 28 августа. По его итогам Тюменская область вошла в топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности у туристов.