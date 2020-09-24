Тюменская таможня изъяла у сургутянки редкие кораллы

Тюменской таможней в уполномоченный орган передан редкий для северных широт представитель класса морских коралловых полипов. Природный каменистый коралл обнаружили в чемодане пассажирки, следовавшей из Вьетнама.

Коралл жительница Сургута выловила на берегу Южно-китайского моря и ввезла на территорию ЕАЭС без разрешительных документов.

"Экспертизой установлено, что экзотический "сувенир" входит в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Такие товары в соответствии с законодательством подлежат декларированию и могут перемещаться только при наличии соответствующих разрешительных документов", — сообщает пресс-группа Тюменской таможни.

По факту нарушения возбуждены два дела об административных правонарушениях. Суд назначил женщине наказание в виде административного штрафа с конфискацией.