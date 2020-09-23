Солнечный проезд в Тюмени украсит бульвар Петра Ершова

Благоустройство зеленой зоны вдоль пр. Солнечный жители избирательного округа № 10 обсудили с председателем постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, депутатом Тюменской гордумы Степаном Киричуком.

Длина площадки составляет 400 метров, ширина – 50 метров. Предложений по благоустройству было много, однако горожанам больше всего понравился вариант "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок". Рабочее название проекта – "Бульвар Петра Ершова".

"Пока существует лишь концепция проекта, с которой ознакомят жильцов близлежащих домов, – пояснил Степан Киричук. – Все предложения и пожелания тюменцев обязательно будут рассмотрены и учтены, – заверил депутат.