Солнечный проезд в Тюмени украсит бульвар Петра Ершова

14:25 23 сентября 2020
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duma.tyumen-city.ru

Благоустройство зеленой зоны вдоль пр. Солнечный жители избирательного округа № 10 обсудили с председателем постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, депутатом Тюменской гордумы Степаном Киричуком.

Длина площадки составляет 400 метров, ширина – 50 метров. Предложений по благоустройству было много, однако горожанам больше всего понравился вариант "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок". Рабочее название проекта – "Бульвар Петра Ершова".

"Пока существует лишь концепция проекта, с которой ознакомят жильцов близлежащих домов, – пояснил Степан Киричук. – Все предложения и пожелания тюменцев  обязательно  будут рассмотрены и учтены, – заверил депутат.

Теги: Тюменская городская дума
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