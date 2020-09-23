Тюменец стал лучшим в нацфинале WorldSkills в компетенции "Кирпичная кладка"

В Москве завершился финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — 2020. Первенство проходило в дистанционно-очном формате и собрало более 3000 участников.

Тюменскую область представляли 53 молодых профессионала. По итогам соревнований представители 6 компетенций заняли призовые места.

Первое место в компетенции "Кирпичная кладка" занял Вадим Меньщиков из Тюмени (Тюменский индустриальный университет, Многопрофильный колледж ТИУ).

Вторые места заняли Анастасия Кондрашева и Данил Мамедов — "Туроператорская деятельность" (Тюменский колледж производственных и социальных технологий), а также Александра Баскакова и Алексей Сафронов — "Турагентская деятельность" (Тюменский колледж производственных и социальных технологий).

Тюменка Ксения Радионова стала второй в номинации "Кондитерское дело. Юниоры" (школа № 69).

Третьи места завоевали Денис Медведев и Егор Сальков — "Электромонтаж. Юниоры" (Кулаковская школа), а также Федор Шатунов — "Плотницкое дело" (Тюменский колледж производственных и социальных технологий).