Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Вчера, 18 сентября, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение прокомментировал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов:

"В августе годовая инфляция на Урале выросла до 3,3%. Это немного ниже, чем по России в целом. Последние месяцы в том числе на Урале показали, что восстановление экономики и потребительского спроса может быть немного более быстрым, чем предполагалось ранее.

18 сентября Банк России принял решение сделать паузу в смягчении денежно-кредитной политики с учетом динамики инфляции и роста неопределенности внешних условий. Отмечу, что предыдущие снижения ставки уже повлекли за собой улучшение ценовых условий кредитования, в том числе на Урале, многие могли это заметить, например, по ипотеке. При этом, как отметил Банк России в своем пресс-релизе, на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Все будет зависеть от развития ситуации и того, реализуются или нет возможные риски, от скорости и характера восстановительных процессов в экономике. Для экспортно ориентированной экономики Урала, например, важное значение по-прежнему будет иметь конъюнктура мировых рынков".