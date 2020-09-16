Электронная отчетность поможет тюменскому бизнесу своевременно и без ошибок сдавать документы в госорганы

Сдавать отчетность своевременно, без ошибок и бумажной волокиты – возможно, если грамотно внедрить в компании специализированное программное обеспечение. СБИС Электронная отчетность - это уникальная система, позволяющая предоставить отчетность через интернет в любой контролирующий орган.

Благодаря использованию СБИС электронная отчетность может быть подготовлена и сдана легко и просто. Программа позволяет загрузить отчеты из любой бухгалтерской программы и даже создать корректирующую декларацию в налоговую или отчет в ПФР на основе ранее созданной.

ООО "Русская Компания" является одним из аккредитованных удостоверяющих центров Тюмени. Специалисты с большим опытом работы оказывают квалифицированную помощь бизнесу в подготовке и передаче отчетности по сети Интернет в налоговые, надзорные, контролирующие органы и фонды в соответствии с законодательством РФ, а также предоставляют программу для самостоятельной сдачи отчетности.

В частности, система СБИС Электронная отчетность помимо формирования и отправки отчетности помогает контролировать сроки сдачи, проверять документы на ошибки, сверять расчеты с бюджетов. В программе представлен полный набор актуальных отчетных форм, есть возможность осуществлять переписку с госорганами и получать оперативную консультационную помощь. При этом техническая поддержка обеспечивает бесперебойную работу системы СБИС круглосуточно.

Доступность, простой и понятный интерфейс, а также функционал программы заметно облегчают рутинные процессы. Благодаря электронной подписи становится возможным работать из любой точки мира или, напротив, не выходя из дома.

Получить консультацию о процедуре передачи отчетности через Интернет можно по телефону +7 (3452) 68 00 86 и через форму обратной связи на сайте.