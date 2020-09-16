В Тюменской области выдача ипотеки выросла на 12%

В регионе рост выдачи ипотечных кредитов за 7 месяцев составил 12%. По состоянию на 1 августа 2020 года в Тюменской области предоставлено 11 264 кредитов, за аналогичный период прошлого года — 10 087 кредитов.

Средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 7,33%. Спросом пользуется льготная ипотека по ставке 6,5 %, действующая с апреля в рамках постановления правительства РФ от 23.04.2020 № 566 "Об утверждении Правил возмещения кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам".

По состоянию на 8 сентября 2020 года в Тюменской области выдано 2 907 льготных кредитов на сумму 6 659 млн рублей.