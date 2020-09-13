Продукция тюменского кролиководческого комплекса пользуется спросом в других регионах

Единственный в Тюменской области кролиководческий комплекс "Рощинский" не только обеспечивает мясом регион, но и поставляет продукцию за его пределы. Спрос продолжает расти.

Как сообщили в департаменте АПК Тюменской области, поначалу большую часть продукции покупали в Омской области, сейчас есть заказы из Владимира.

"Заявок уже больше, чем мы в состоянии удовлетворить. При этом надо учитывать конкурентную среду, приходится чётко рассчитывать себестоимость и конечную цену. Надо отдать должное областному правительству, субсидии нас сильно выручают. При этом свои нужды в зерне "Рощинский" закрывает самостоятельно: несмотря на летнюю засуху, собрали почти две тысячи тонн ячменя и пшеницы", - рассказал генеральный директор предприятия Николай Степанов.

По его словам, любой животноводческий комплекс нуждается в обновлении стада. Если этого не происходит, у животных снижается иммунитет, увеличивается заболеваемость. Чтобы этого избежать, в этом году завезли кроликов из Казахстана.