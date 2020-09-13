Тюменцы стали больше тратить деньги на покупки

В Тюменской области оборот розничной торговли вырос по сравнению с показателями 2019 года. Как и в прошлый год большая часть трат приходится на непродовольственные товары.

По данным Тюменьстата, опубликованным в докладе о социально-экономическом положении региона, в первом полугодии 2020 года жители потратили в магазинах 194 млрд 407,7 млн рублей, в том числе 91 млрд 320,1 млн рублей – во втором квартале, когда уже начались ограничительные меры. В июле оборот розницы составил 36 млрд 631,9 млн рублей. Для сравнения: за шесть месяцев 2019 года оборот составил 191 млрд 777,6 млн рублей, в том числе 97 млрд 937 млн – во втором квартале. В июле 2019 года жители потратили в магазинах 33 млрд 659,3 млн рублей.

За семь месяцев текущего года на продукты, напитки и табачные изделия было потрачено 109 млрд 049,7 млн рублей, на непродовольственную группу – 121 млрд 989,9 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

По итогам первого полугодия Тюменская область вышла на второе место по обороту розничной торговли на душу населения среди регионов Уральского федерального округа. Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ, где оборот составил 127,7 тыс. рублей на душу населения. Ханты-Мансийский автономный округ – на третьем месте.