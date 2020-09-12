Аграрии Исетского района готовятся к новому сельскохозяйственному сезону

В Исетском районе началась подготовка почвы под будущий урожай 2021 года. Аграрии засеяли более 1 тыс. 300 га озимых культур, что составляет 89% от плана.

Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации Исетского района, всего обработано 24 тыс. 333 га – это 40% плана. Вспашку зяби проводят по мере уборки зернового клина.

Текущий сельскохозяйственный год в районе завершается. По результатам можно судить о большом потенциале для дальнейшего развития. Общий намолот по данным на 12 сентября в районе составил более 120 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, средняя урожайность - 26,5 ц/га, пишет ИА "Тюменская линия".