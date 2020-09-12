Тюменцы раскупают загородные коттеджи

В Тюмени в 2,5 раза вырос спрос на загородную недвижимость по сравнению с 2019 годом. Эксперты прогнозируют осенью очередной рост продаж частных домов, коттеджей и дач.

Как сообщил руководитель центра загородной недвижимости Антон Сауков, в сентябре и октябре отмечается традиционно высокий сезон продаж в этом сегменте.

"Обычно в летний период спрос на загородную недвижимость относительно низкий, в этом году из-за пандемии мы наблюдали стабильный спрос в течение всего лета: 35% покупателей выбирают дома, 31% - дачи и 34% - земельные участки", - отметил эксперт.

За этот год на фоне высокого спроса объём предложения снизился на 11%. Одинаковой популярностью пользуются дома вблизи города или же на расстоянии 30-40 километров. Семьи активно используют средства материнского капитала на покупку собственного дома, другие планируют потратить их на строительство и приобретают земельные участки. Несмотря на высокий спрос, фактические цены на загородную недвижимость остаются относительно стабильными и не демонстрируют резкого роста.

Большинство покупателей выбирают дома стоимостью от 2 до 5,5 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году активнее всего продавались дома дешевле - от 1,5 до 4,5 млн рублей. По словам Антона Саукова, покупатели предпочитают относительно небольшие благоустроенные дома до 120 кв.м, пишет "Мегатюмень".