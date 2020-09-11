В Тюмени составляют список дворов на благоустройство

В управе Ленинского округа утверждают перечень дворов, которые благоустроят в 2021 году. В частности, жильцы домов №№ 5 и 7 по ул. Текстильной и №№ 6а и 8 по ул. Пермякова вместе с депутатом гордумы Алексеем Чирковым обсудили с сотрудниками комитета по благоустройству предварительный план предстоящих работ и смогли внести свои предложения по спорным моментам.

"Необходимо точечно рассматривать каждый объект благоустройства и контактировать с жителями напрямую, поскольку именно они знают все скрытые проблемы, которые необходимо устранить в ходе работ", – прокомментировал участие горожан в решении вопросов будущего благоустройства Алексей Чирков.

Пока одни решают, каким будет их двор, другие готовятся к приемке обновленной территории. Так, на ул. Пышминской, 3а – Революции, 2 и в большом дворе, который объединяет дома №№ 122-126 по ул. Мельникайте, работы завершатся в ноябре, сообщил депутат гордумы Дмитрий Антипов.

Во дворе дома № 3а по улице Пышминской подрядчики обустраивают детскую площадку и готовят основание для асфальтирования проезжей части и пешеходных дорожек. По просьбе жильцов дома №2 по ул. Революции уже в ходе реализации проекта при участии депутата было изменено направление тротуаров и парковочных мест, проведена обрезка старых кленов. "Главная моя задача как депутата – чтобы наказ избирателей был выполнен, и они остались довольны результатом", – подчеркнул Дмитрий Антипов.