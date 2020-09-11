Тюмень запускает федеральную экосистему "Мы предприниматели"

На форуме "Слет успешных предпринимателей", который стартовал 11 сентября в Тюмени, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ" Артем Андросов презентовал крупнейшую российскую экосистему для молодых предпринимателей.

Интернет-платформа ориентирована на поддержку и развитие предпринимательства в любом его проявлении. Экосистема объединит в себе ежегодный рейтинг ТОП-100 выдающихся молодых предпринимателей, Премию общественного признания "Мы-предприниматели!", платформу с анкетами участников и их личными кабинетами, медиаплатформу с контентом по типу ведущих бизнес-изданий страны, разделы "Стартовый пакет", "Инвестиции", "Гранты", которые помогут предпринимателям как на старте проекта, так и для его масштабирования.

Тюмень – один из первых городов, где была запущена экосистема. В дальнейшем она будет масштабирована на всю страну и станет площадкой для общения и сотрудничества миллионов предпринимателей со всей России.

По словам Артема Андросова, проект не просто уникален для страны, он имеет огромный потенциал в решении актуальных проблем в сфере малого и среднего предпринимальства.

"Экосистема "Мы-предприниматели" - совершенно уникальный формат взаимодействия и общения главных двигателей экономического прогресса – предпринимателей. Ничего подобного в стране еще нет. Онлайн-экосистема объединит на одной платформе сотни тысяч предпринимателей со всей страны. И это откроет безграничные возможности для развития всего бизнес-сообщества и каждого предпринимателя в частности", - сообщил Андросов.