Депутаты выяснят, насколько старые дома Тюмени готовы к новому отопительному сезону

В Тюмени около 300 многоквартирных домов с печным отоплением и более 550 аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу. В преддверии очередного отопительного сезона в этих домах специалисты устраняют неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных и подвальных перекрытий, заполнений оконных и дверных проемов, печей и дымоходов.

Бесхозяйные тепловые сети тоже проходят подготовку к зиме. Теплосетевые и теплоснабжающие организации их ремонтируют, проверяют на прочность.

Готовность этого имущества депутаты Тюменской гордумы обсудят с представителями администрации на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 16 сентября.

"В преддверии отопительного сезона депутатам важно понимать степень готовности коммуникаций к работе в холодное время года. По информации, представленной на комиссии, можно будет судить о результатах подготовки к работе в отопительный период бесхозяйных инженерных сетей, жилого фонда с печным отоплением и аварийных домов", - сообщил председатель постоянной комиссии Юрий Баранчук.