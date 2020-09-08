Тюмень готова к отопительному сезону на 90 процентов

В 2020 году работы проводились почти на 90 объектах теплосетевого комплекса Тюмени. Осталось завершить работы на 14 из них. В целом город готов к отопительному сезону, в том числе все учреждения социальной сферы - решение о том, когда включить тепло, зависит от администрации этих учреждений. Об этом сообщил замглавы города Павел Перевалов.

Из объектов, на которых еще ведутся работы, на особом контроле остаются самые сложные объекты: реконструкция подкачивающей насосной станции № 5 на Широтной, две котельные на Институтской и в "Верхннм Бору", два значимых участка тепломагистрали - на улицах Домостроителей и на Водников с переходом на Сургутскую. С 10 до 20 сентября все работы на обозначенных объектах должны быть завершены.

Опрессовки прошли по плану. Выявлено и устранено достаточно большое количество повреждений теплосетей.

Управляющие компании до 15 сентября документально подтвердить готовность дома к следующему отопительному периоду. Оценке готовности подлежат более 3 700 многоквартирных домов Тюмени. Примерно половина из них заявлена для оценки муниципальной комиссией. Оставшаяся половина, как показывает практика, обращается в последнюю неделю. В случае если УК предоставит документы после 15 сентября, она привлекается к административной ответственности, но не освобождается от обязанности подготовить дом к зиме.

В принятии решения о начале отопительного периода администрация Тюмени действует исходя из федерального законодательства: отопительный период начнётся через пять суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов.

"В целом каких-то проблем по подготовке к отопительному периоду мы не видим. Работа проводится в напряжённом, но при этом плановом режиме. Мы уверены, что когда параметры температуры наружного воздуха сподвигнут нас дать старт отопительному периоду, он будет начат повсеместно", – отметил Перевалов.