В сквере Шахматистов по инициативе горожан сделали детскую площадку и выгул для собак

11:01 07 сентября 2020
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sun3-13.userapi.com
| Фото: sun3-13.userapi.com

В рамках проекта "Инициативное бюджетирование" в сквере оборудованы детская площадка и территория для выгула домашних животных. Именно этот проект победил в конкурсе проектов активных жителей, которые на реализацию своих идей благоустройства общественных территорий претендовали на финансирование из городской казны.

Всего на инициативное бюджетирование на портале "Я решаю!" претендовали авторы 14 проектов, отобраны к реализации десять, отметили в администрации города, в том числе площадки в сквере Шахматистов.

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Теги: благоустройство , бюджет , инициативы , местное самоуправление , сквер
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