Тюменская область на шестом месте по бронированию отелей в программе путешествий с кэшбеком

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по бронированию мест в отелях и заняла шестое место по популярности после Санкт-Петербурга, Крыма, Москвы, Краснодарского и Алтайского края. Об этом сообщила руководитель регионального Агентства туризма и продвижения Мария Трофимова во время открытия в ЦУМе туристско-информационного центра Visit Tyumen.

"Считаю это положительной оценкой всей нашей работы. Продуманная политика продвижения туристического потенциала региона, вовремя запущенные проекты, программа лояльности, которая стартовала за две недели до программы кэшбека - все это способствовало тому, чтобы люди бронировали у нас места в отелях и покупали путешествия в наш регион. Нам очень приятно, что есть такой отклик", - прокомментировала Мария Трофимова.

Результаты программы предварительные, окончательные станут известны после того, как тур-операторы подведут итоги своей работы.