В Тюмени вырос спрос на аренду жилья

Рынок аренды жилья в Тюмени изменил свою привычную статистику спроса под влиянием пандемии. Ранее в летние месяцы спрос на аренду жилья был достаточно низким и возрастал в августе-сентябре, когда студенты подыскивают себе жилые апартаменты. Но в этом году из-за введения ограничительных мер в апреле и первой половине мая спрос на арендуемое жильё оказался рекордно низким, а затем, после выхода из карантина, сработал эффект отложенного спроса.

По словам директора федеральной компании Ильдара Хусаинова, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок аренды жилой недвижимости демонстрирует рекордный отложенный спрос со второй половины мая – он возрос на 15-20%. В настоящий момент спрос подогревается началом высокого сезона аренды из-за поиска жилья студентами.

Всё это влияет на то, что рынок жилой недвижимости Тюмени предлагает всё меньше выгодных и недорогих вариантов. Ставки аренды жилой недвижимости остаются стабильными, а в период ограничительных мер некоторые арендодатели делали скидки и снижали стоимость аренды, чтобы удержать квартиросъемщиков. С начала года средний чек на аренду жилья не изменился. Однако стоимость аренды жилья, расположенного вблизи крупных учебных заведений, из-за высокого спроса уже сейчас выросла на уровне 5-10 процентов. Вполне вероятно, что к середине сентября тенденция роста цены может стать массовой из-за того, что вырастет поток студентов, ищущих квартиры, а количество предлагаемых вариантов уменьшится, пишет "АиФ – Западная Сибирь".