Туристско-информационный центр Visit Tyumen открывается в ЦУМе

В воскресенье, 30 августа, в тюменском ЦУМе откроется туристско-информационный центр Visit Tyumen. Он расположится на первом этаже слева от входа. Каждый желающий сможет здесь узнать всю информацию о внутреннем туризме и изучить действующие туристические предложения. В центре можно будет взять карту города, получить из буклетов информацию о действующих объектах, экскурсиях и интересных локациях, посмотреть видеоролики с самых ярких событий, задать консультанту вопросы о туризме в Тюменской области, и все это – совершенно бесплатно.

"В туристско-информационном центре будет все: предложения по экскурсиям, турам, информация о событиях, базах отдыха, термальных курортах и праздниках. Особенно приятно, что это станет удобным форматом изучения региона для тюменцев – вы знаете, что многие живут в Тюмени, но, например, ни разу не были на экскурсии по городу, потому что не знают, где они проходят. Центр станет местом, где будет удобно получить всю информацию", – пояснила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Концепция объекта подразумевает информационное и туристское обслуживание посетителей, продвижение турбренда и повышение историко-культурной грамотности населения региона. Добавим, что во время открытия состоится розыгрыш уникальных призов – от экскурсий до имиджевой продукции бренда.