Тюменские таможенники передали бесхозную обувь на 2 млн рублей в Росимущество

12:00 28 августа 2020
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Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Тюменская таможня передала в Росимущество 144 пары контрафактной обуви. Товары были изъяты в сентябре 2019 года на российско-казахстанской границе.

"При досмотре в грузовом отсеке задержанного автомобиля таможенниками обнаружена продукция известных торговых брендов  Ecco и Timberland. Экспертизой установлено, что мужские и детские обувные изделия являются контрафактными. В таможню от представителей правообладателей поступили заявления о нарушении исключительных прав на товарные знаки", — прокомментировал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

Собственник товара установлен не был, поэтому суд принял решение о признании имущества бесхозяйным и обращении его в собственность государства.

Теги: контрафакт
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