Частный сектор Тюмени переходит на газовое отопление

Частный сектор Тюмени переходит с централизованной системы теплоснабжения на индивидуальное газовое. Владельцам частных домов для этого город выделяет субсидию в размере до 130 тысяч рублей. Об этом шла речь на публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения Тюмени.

В частности, депутат городской думы Сергей Пыхалов от имени жителей, проживающих в частном секторе, представителям администрации задал вопросами: "Как в связи с поэтапным переходом от централизованной системы теплоснабжения на газовую будет меняться схема подачи тепла и где горожанам получить более подробную информацию?".

Заместитель главы города Павел Перевалов разъяснил, что участки тепловой сети не будут выводить из эксплуатации до того момента пока каждого подключенного к ним потребителя не переведут на газ. "Данная программа предусматривает предоставление субсидии, сумма которой составляет до 130 тыс. рублей. Этих средств вполне достаточно, чтобы подключить газопровод и обеспечить дом необходимым оборудованием. Нами принято уже более 50 заявок. Консультационную помощь по данному вопросу оказывает департамент городского хозяйства Тюмени", - ответил Перевалов.

Программа газификации индивидуальных домовладений в Тюмени реализуется первый год и уже запланирован перевод 144 частных домов на газ. С населением ведется активная разъяснительная работа - специалисты осуществили обход жителей, вручили им памятки и оставили контактные данные, пояснили в администрации города.