Сбербанк на 5,5 % снизил ставку по кредитам для оплаты обучения студентов в вузах

С 25 августа студенты вузов, имеющих гослицензию, смогут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога под 3 % годовых. Ранее размер процентной ставки был равен 8,5.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Подробности об условиях образовательного кредита с господдержкой - здесь.