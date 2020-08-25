Сбербанк на 5,5 % снизил ставку по кредитам для оплаты обучения студентов в вузах

17:00 25 августа 2020
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С 25 августа студенты вузов, имеющих гослицензию, смогут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога под 3 % годовых. Ранее размер процентной ставки был равен 8,5. 

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Подробности об условиях образовательного кредита с господдержкой - здесь.

Теги: банки , высшее образование , кредиты , Сбербанк , студенты
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