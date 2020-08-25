Боинг Utair из Нового Урегноя в Тюмень будет летать три раза в неделю

15:05 25 августа 2020
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С 2 сентября Utair начнет полеты по новому направлению — из Нового Уренгоя в Тюмень. Рейс по понедельникам, средам и субботам будет выполнять Boeing 737-500 на 126 кресел, сообщает пресс-служба компании.

"Открытие нового маршрута повысит транспортную доступность для жителей Нового Уренгоя и поможет им путешествовать по всей России с короткими пересадками в Тюмени", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Теги: авиация , Новый Уренгой , Ямал
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