В ишимской колбасе обнаружили запрещенный фермент

В образцах колбасных изделий Ишимского мясокомбината обнаружена трансглутаминаза, использование которой на территории Таможенного союза запрещено, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Трансглутаминаза - фермент микробного происхождения, который добавляют в мясную, молочную, рыбную, хлебопекарную продукцию для снижения себестоимости и увеличения выхода готовой продукции на 8-15% за счёт большего количества воды во вновь образованной белковой структуре.
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выдало производителю колбасных изделий предписание о прекращении действия декларации.
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