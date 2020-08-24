В ишимской колбасе обнаружили запрещенный фермент

14:32 24 августа 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В образцах колбасных изделий Ишимского мясокомбината обнаружена трансглутаминаза, использование которой на территории Таможенного союза запрещено, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Трансглутаминаза - фермент микробного происхождения, который добавляют в мясную, молочную, рыбную, хлебопекарную продукцию для снижения себестоимости и увеличения выхода готовой продукции на 8-15% за счёт большего количества воды во вновь образованной белковой структуре.

Управление  Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выдало производителю колбасных изделий предписание о прекращении действия декларации.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2020