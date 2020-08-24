В ишимской колбасе обнаружили запрещенный фермент

В образцах колбасных изделий Ишимского мясокомбината обнаружена трансглутаминаза, использование которой на территории Таможенного союза запрещено, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Трансглутаминаза - фермент микробного происхождения, который добавляют в мясную, молочную, рыбную, хлебопекарную продукцию для снижения себестоимости и увеличения выхода готовой продукции на 8-15% за счёт большего количества воды во вновь образованной белковой структуре.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выдало производителю колбасных изделий предписание о прекращении действия декларации.