Жильцы одного из тюменских общежитий требуют признать их дом аварийным

Депутат Тюменской городской думы Олег Касьянов вместе с жильцами дома №6/2 по улице Олега Антонова добивается того, чтобы здание, в котором находится общежитие, признали аварийным. На неудовлетворительное состояние дома горожане жалуются с 2011 года. В общежитии отсутствует гидроизоляция между этажами и в местах общего пользования – кухне, санузле и душевых. Вода попадает на перекрытия, стекает по стенам, отсюда появляется плесень, а зимой на первом этаже образуется наледь.

По результатам запросов и повторно проведенной независимой экспертизы по обследованию строительных конструкций дома депутат вместе с собственниками жилых помещений посетить профильную межведомственную комиссию в администрации города. "Буду держать на контроле судьбу этого дома и добиваться положительного решения в интересах жильцов, - заверил Касьянов.

Другая проблема волнует жителей Антипино. В апреле на улице Ивана Крылова рабочие снесли аварийный дом № 12, а обломки и строительный мусор не убрали. Горожане беспокоятся за безопасность детей, так как рядом с образовавшейся свалкой расположены школа, детсад и Дом культуры.

Депутат городской думы Виктор Бронников пообещал решить проблему до начала учебного года. Письменное обращение горожан переадресовано в администрацию Тюмени.