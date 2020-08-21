Благоустройство города — на контроле тюменских депутатов

Озелененная территория на пересечении улиц 30 лет Победы и Олимпийской будет благоустроена. В скором времени здесь проложат новые тротуары, часть из них будет выполнена из брусчатки. Пешеходные дорожки соединят с тротуарами прилегающих дворовых территорий. На участке появятся новые проезды, ограждения, газоны, скамейки и урны. Будут решены вопросы устройства освещения и водоотведения.

Работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" начнутся в ближайшее время. Благоустройство планируется завершить к декабрю 2020 года, сообщила депутат гордумы Наталия Путина.

Депутат Алексей Рагозин контролирует благоустройство двора у дома № 29 на улице Клары Цеткин. Скоро здесь появятся новые игровые и спортивные площадки, места для отдыха и времяпровождения детей и взрослых. Рабочие обновят асфальт, обустроят тротуары и парковочные места, установят освещение и скамейки. В разработке проектной документации, выборе и согласовании элементов малых архитектурных форм на детских игровых и спортивных зонах принимали участие сами жители. "В процессе обсуждения проектов горожане вносили конкретные предложения о том, каким они хотят видеть свой двор после благоустройства", – рассказал депутат.

В проезде Шаимском восстановили освещение в местах общего пользования. Проблему удалось решить после того, как депутат гордумы Валерий Роженцев по просьбе горожан обратился к руководителю управляющей компании.