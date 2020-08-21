На участке улице Широтной в Тюмени на десять дней ограничат движение из-за ремонта коллектора

Самотечный канализационный коллектор, проходящий под улицей Широтной, требует ремонта. К такому заключению пришли в "Росводканал Тюмени" после планового осмотра и промывки подземных коммуникаций.

"При обследовании коллектора были выявлены серьезные разрушения камеры. С целью предупреждения провала дорожного полотна, обеспечения безопасности горожан и надежности системы водоотведения, будет проведен ремонт. Коллектор пролегает на глубине пять – шесть метров. Чтобы демонтировать разрушенную камеру и установить новую потребуется вскрыть дорожное полотно", – пояснил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Движение по улице Широтной на участке пересечения с проездом 9 Мая в сторону улицы Мельникайте будет ограничено с 22 по 31 августа, сообщили в администрации города.