Тюменские депутаты обсудят исполнение городского бюджета

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный поручил аппарату думы внести в проект повестки сентябрьского заседания вопросы, которые не были рассмотрены ранее из-за ограничений, введенных в регионе для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Такие важнейшие вопросы как отчет об исполнении бюджета и внесение изменений в Устав требуют проведения публичных слушаний, - поясняет Евгений Борисович. - Их нельзя было провести при действовавших требованиях режима повышенной готовности, но после объявления губернатором региона постепенного перехода к третьему этапу снятия ограничений это становится возможным", - отметил Евгений Заболотный.

Кроме отчета об исполнении бюджета за 2019 год и внесении изменений в Устав города, депутаты обсудят вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года, изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, информации о реализации двух муниципальных программ.

Заседание Тюменской городской думы запланировано на 24 сентября, заседания постоянных комиссий пройдут с 15 по 17 сентября, сообщает информационно-аналитический отдел гордумы.