Тюменская почта готова принять на работу 40 новых сотрудников

В почтовые отделения Тюменской области требуются 40 почтальонов и операторов, из них 20 в отделения связи областного центра. Вакансии открыты из за повышенного спроса на услуги доставки, а также в связи с увеличением времени работы городских отделений связи.

Для тех, кто в связи с текущей эпидемиологической обстановкой находится в длительном отпуске, возможно совмещение. Почта России гарантирует официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе, отметили в пресс-службе компании.

Более подробную информацию по трудоустройству можно получить по тел.: (3452) 546771.