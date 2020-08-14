В Тюмени открыли развязку на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте

Открытие прямого хода по новой развязке на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте приурочили ко Дню Тюменской области, который отмечается сегодня, 14 августа. Развязка поможет автомобилистам быстрее передвигаться по городу.

"Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для Тюмени, она решит много проблем. Это логическое продолжение нашего проекта расшивки сложных транспортных узлов на улице Мельникайте", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии объекта.

Развязка построена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ее состав входит путепровод по улице 30 лет Победы протяженностью более 163 метров с четырьмя полосами движения, а также съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Осенью прилегающую территорию планируют озеленить, а к концу года установят лифты на сходах с путепровода.

Объект с опережением сроков возвел "Мостострой-11". По плану строители должны были сдать новую развязку в эксплуатацию в декабре 2021 года.