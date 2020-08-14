Простые шаги для внедрения онлайн-кассы предлагает ООО "Русская компания"

Изменения в федеральный закон 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники" обязуют большинство российских предприятий и индивидуальных предпринимателей с 2019 применять в работе онлайн-кассы.

Полный переход бизнеса на современные кассовые аппараты, подключенные к сети Интернет, произойдет к 2021 году. ООО "Русская Компания" предлагает предприятиям последовательность из 5 шагов для внедрения онлайн-кассы.

Шаг первый. Подобрать подходящую модель онлайн-кассы на сайте "Русской Компании".

При выборе модели следует учитывать:

- продает товары или оказывает услуги предприятие,

- мобильная, стационарная или удалённая точка торговли,

- небольшая, средняя или высокая проходимость покупателей,

- номенклатурный перечень товаров или услуг,

- бюджет предприятия на автоматизацию.

Модель онлайн-кассы для стационарного магазина одежды с большим потоком покупателей может отличаться от модели онлайн-кассы клининговой службы, оформляющей заявки через веб-сайт. Все кассовые аппараты имеют функции по печати QR-кода и ссылки на чеке, отправки электронных копий чеков в Федеральную налоговую службу и покупателям, а также имеют встроенный в корпус фискальный накопитель, могут свободно взаимодействовать с операторами фискальных данных.

Шаг второй. Выбрать срок действия Фискального накопителя. Фискальный накопитель (ФН) - это карта памяти кассового аппарата, он шифрует и передает данные оператору фискальных данных (ОФД). ФН имеет определенный законом срок эксплуатации и подлежит регулярной замене. При выборе фискального накопителя следует ориентироваться на тип бизнеса и вид налогообложения. В ООО "Русская Компания" можно приобрести фискальный накопитель на 15 и 36 месяцев.

Шаг третий. При необходимости выбрать дополнительное оборудование. Сканеры линейных и двухмерных штрих-кодов, принтеры этикеток и денежные ящики можно выбрать на сайте "Русской Компании".

Шаг четвертый. Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД). Полный перечень ОФД представлен на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Оператор отвечает за передачу фискальных данных в налоговую инспекцию, обязан предоставлять копии электронных чеков клиентам, хранит всю информацию 5 лет.

Шаг пятый. Выбрать способ регистрации онлайн-кассы. Это можно сделать самостоятельно при наличии электронной подписи через личный кабинет Федеральной налоговой службы, или доверить все работы: регистрацию в ФНС и ОФД, фискализацию, настройку шаблона чека, обучение работе сотрудников специалистам "Русской Компании".

Получить консультацию о процедуре внедрения онлайн-кассы на предприятии можно по телефону ООО "Русская Компания" +7 (3452) 68 00 86 и через форму обратной связи на сайте https://www.rk72.ru/.