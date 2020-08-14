В тюменском отделении Сбербанка сменился руководитель

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка с 1 августа 2020 года назначен Евгений Светлов, ранее возглавлявший подразделение банка в Зауралье. Сеть обслуживания отделения включает 98 филиалов банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области.

Долгое время Евгений Светлов работал в структуре Правительства Курганской области. Свой трудовой путь в Сбербанке начинал в Тюмени в 2007 году с должности начальника экономического отдела Тюменского городского отделения. Затем был заместителем управляющего этим отделением, занимал высокие посты в Западно-Сибирском территориальном банке, в том числе три года работал заместителем председателя. С января 2016 года Евгений Светлов руководил Курганским отделением Сбербанка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Владислав Шиленко, возглавлявший Западно-Сибирское отделение, продолжает свою работу в системе Сбербанка на аналогичной позиции в другом регионе.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин:

Евгений показал себя как настоящий лидер, готовый не только вдохновлять коллег на новые свершения, но и брать ответственность за результат, принимать сложные решения и находить пути достижения самых амбициозных целей. Уверен, что его профессионализм и лидерские качества будут полезны для решения задач, которые стоят перед командой Западно-Сибирского отделения. Поздравляю с назначением и желаю успехов!

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов: