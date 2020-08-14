Ишимские ковровщицы ждут заказов

Традиции ручного ковроткачества возрождают ишимские мастера. В обществе "Сибирская ковровая фабрика" работают десять человек, ковры из натуральной шерсти делают по индивидуальным заказам, причем любых размеров и форм - от классики до авангарда, но готовы взять на себя обязательства по выпуску больших партий.

Ковровая фабрика в Ишиме образована в 1958 году, в 1960-е годы предприятие пять лет по госзаказу делало красные ковровые дорожки для кремлевских коридоров. Сегодня на производстве работают мастера с двадцатилетним и более стажем. Ковры производятся по трем основным технологиям: махровый, ворсовый ковер и сумах. Сырьем для них служит овечья шерсть, а основой - х/б нить. На изготовление одного ковра размером 2 на 3 метра уходит около трех месяцев, рассказала одна из ковровщиц Любовь Коваленко.

"Наше производство - единственное в России. В его основе лежат секреты сибирского ковроткачества, известного в Тюменском крае с XVII века. Каждая работа уникальна, второго экземпляра не встретить нигде", - отмечает директор ООО "Сибирская ковровая фабрика" Анатолий Кондратьев.