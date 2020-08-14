Прокуратура разыскивает сотрудников "Барса", которым фирма не выплатила зарплату

Тюменская производственная фирма "Барс" задолжала более 200 работникам свыше 3 млн. рублей. В мае 2016 года организация была признана банкротом.

Установлено, что в фирме трудились жители Тюменской области, Югры, Ямала, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областей и Башкирии.

Бывших работников, которым фирма осталась должна, просят сообщить о себе по электронной почте alekskptv@mail.ru или отправить письмо со своими данными по адресу: 625037, Тюмень, а/я 656. Кроме того, можно позвонить в прокуратуру Центрального округа Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-99 ежедневно с 10 до 12 часов, сообщает облпрокуратура.