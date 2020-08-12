В Челябинской области выявлены случаи птичьего гриппа

Генетический материал вируса гриппа птиц обнаружен в 5 пробах патологического материала от дикой утки, а также домашних утки и гуся. Пробы отобраны на берегах озер Песчаное и Табыньша Челябинской области.

В связи с установленными фактами Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу обращает внимание руководителей сельхозпредприятий, глав муниципалитетов, владельцев личных подсобных хозяйств на необходимость неукоснительного соблюдения всех ветеринарных правил содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа.

Грипп птиц - острая инфекционная вирусная болезнь, которая может поражать все виды птиц. Для человека он является наименее патогенным. Самыми чувствительными из домашних видов являются индюки и куры. Дикие птицы служат переносчиками инфекции, заражение птиц в домашних хозяйствах происходит при контакте с ними. Основные признаки заболевания у птиц: угнетенное состояние, отсутствие реакции на внешние раздражители, нарушение координации движения, вращательные движения головой, искривление шеи, затрудненное дыхание, посинение, опухание и почернение гребня сережек и конечностей, сообщают специалисты Россельхознадзора.